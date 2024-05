Juventus : Thiago Motta a coché ses premiers noms sur le mercato

Avec une Coppa Italia remportée, la Juventus a sauvé les meubles d’une saison assez décevante. Avec des résultats en dents de scie depuis plus d’un mois, la direction piémontaise, articulée autour de Cristiano Giuntoli et Giovanni Manna, avait déjà acté le départ de Massimiliano Allegri à l’issue de la saison. Si certains détails restaient à régler, l’épisode de sa brouille avec un journaliste a précipité son éviction. La Juve a ainsi officialisé la fin de sa collaboration avec son technicien, invoquant des «comportements incompatibles avec les valeurs de la Juventus». Puis tout s’est ensuite accéléré avec Thiago Motta, favori de la direction depuis des mois, qui a annoncé à Bologne son désir de quitter le club pour un autre projet malgré la qualification des Rossoblu en Ligue des Champions. Un contrat de 3 ans va être signé par l’ancien milieu du PSG et l’officialisation est imminente en Italie.

Renvoyer Allegri et signer Motta a été l’objectif principal de la nouvelle direction turinoise portée par Cristiano Giuntoli depuis plusieurs mois désormais. L’heure est donc aux changements sur le banc de la Juventus, qui s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire dans un projet sportif neuf axé notamment sur la jeunesse autour des leaders déjà présents tels que Gleison Bremer, Federico Chiesa et Dusan Vlahovic. Les installations de Kenan Yildiz, Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia et Andrea Cambiaso dans la rotation en sont la preuve irréfutable. Tout comme les recrues hivernales Tiago Djaló et Carlos Alcaraz. Sans oublier les présences de Nicolò Fagioli et Samuel Iling-Junior. Une belle bande de jeunots à laquelle il faudra ajouter le trio de jeunes pépites prêtées à Frosinone, Enzo Barrenechea, Matias Soulé et Kaio Jorge. Mais malgré ces forces en présence, Thiago Motta a demandé des renforts de poids cet été à presque tous les postes, ce que la Juventus est déterminée à lui offrir.

Des accords déjà trouvés, des joueurs surveillés

Comme nous vous le révélions en exclusivité la semaine dernière, le défenseur italien, Riccardo Calafiori, a attiré les projecteurs cette année ainsi que de belles convoitises. Selon nos informations, la Juventus possède un accord verbal avec le jeune prodige italien qui pourrait bien suivre Thiago Motta chez la Vieille Dame, le considérant comme l’un de ses grands protégés. De plus, d’après nos indiscrétions, le FC Bâle, ancienne équipe de l’Italien, suit de très près le dossier car le club suisse possède une clause sur la revente estimée à 40% si le montant de la transaction de départ de Riccardo Calafiori venait dépasser les 4 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout puisque selon nos informations, la direction turinoise a quasiment verrouillé l’arrivée de Michele Di Gregorio, le gardien de Monza qui sort d’une très belle saison en Lombardie. Un accord existe entre toutes les parties et il ne manque plus qu’à régler les derniers détails. A 34 ans, Wojciech Szczęsny n’est pas certain de poursuivre son aventure chez la Vieille Dame, alors que son contrat expirera en juin 2025.

Déterminé à remettre la Juventus très rapidement sur le devant de la scène italienne et européenne, Thiago Motta a exigé plusieurs renforts estivaux. La direction turinoise a coché de nombreux noms, à commencer par le milieu néerlandais, Teun Koopmeiners, comme nous vous l’avions déjà annoncé la saison passée. Le joueur de 26 ans a été l’un des grands façonneurs du succès de l’Atalanta de Gian Piero Gasperini et convaincre les dirigeants bergamasques ne va pas être chose aisée puisqu’ils réclament près de 40 millions d’euros. Dans les autres pistes estivales, on retrouve Domenico Berardi qui ne va certainement pas rester à Sassuolo puisque les Neroverdi ont été officiellement relégués en Serie B. L’autre renfort offensif sondé par Giuntoli n’est autre que Joshua Zirkzee de Bologne. Comme Calafiori, l’attaquant néerlandais était l’un des protégés de Thiago Motta en Emilie-Romagne. La concurrence s’annonce rude sur ce dernier dossier.