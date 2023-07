Atalanta : des clubs anglais et italiens se battent pour Teun Koopmeiners

Auteur d’une très belle saison dans le système de Gian Piero Gasperini à l’Atalanta (10 buts, 4 passes décisives en 33 rencontres de Serie A), le milieu néerlandais Teun Koopmeiners (25 ans) est l’une des cibles les plus convoitées du championnat italien durant ce mercato d’été. En effet, d’après nos indiscrétions, de nombreux cadors de Serie A se sont renseignés auprès du président Antonio Percassi et du directeur sportif Tony D’Amico, au sujet de l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar. Parmi ces écuries italiennes, le Napoli, la Juventus et l’Inter Milan ont été les plus actifs sur ce dossier. Le club bergamasque espère en tirer au moins 35 millions, alors que le Néerlandais est sous contrat jusqu’en juin 2025.

La suite après cette publicité

Néanmoins, selon nos informations, la concurrence s’annonce compliquée pour les clubs italiens puisque la cote de Koopmeiners est également élevée en Premier League, où l’entraîneur italien Roberto De Zerbi en fait une priorité estivale pour pallier le probable départ de Moisés Caicedo dans l’entrejeu de Brighton. Liverpool avait aussi coché son nom dans son plan estival et si les Reds ont laissé le dossier de côté pendant un temps, ils surveillent de près la situation. La direction d’Aston Villa compte bien rivaliser avec les Seagulls sur ce dossier, le profil du Néerlandais plaît à l’entraîneur espagnol Unai Emery. L’Atalanta hésiterait encore à céder son milieu puisque le club a conscience qu’une grosse entrée d’argent pourrait avoir lieu avec la vente attendue de Rasmus Højlund.

À lire

Le salaire de Sead Kolasinac à l’Atalanta dévoilé