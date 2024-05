Bologne : accord verbal entre la Juventus et Riccardo Calafiori !

Alors que le départ de Thiago Motta a d’ores et déjà été annoncé et que l’officialisation de son arrivée sur le banc de la Juventus n’est plus qu’une question d’heures, le club piémontais continue d’être étroitement lié au quotidien de Bologne, belle surprise de la saison en Serie A avec cette qualification historique pour la Ligue des Champions après 49 ans d’attente. Grand artisan de cette belle épopée, le défenseur italien, Riccardo Calafiori, a attiré les projecteurs cette année ainsi que de belles convoitises. Selon nos informations, la Juventus possède un accord verbal avec le jeune prodige italien qui pourrait bien suivre Thiago Motta chez la Vieille Dame, le considérant comme l’un de ses grands protégés.

De plus, d’après nos indiscrétions, le FC Bâle, ancienne équipe de l’Italien, suit de très près le dossier car le club suisse possède une clause sur la revente estimée à 40% si le montant de la transaction de départ de Riccardo Calafiori dépasse les 4 millions d’euros. Un prix qui devrait être largement dépassé compte tenu de la valeur marchande grandissante du joueur de 22 ans. Auteur d’une saison flamboyante avec 33 rencontres jouées, 2 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées, Riccardo Calafiori fait même partie de la liste élargie de 30 joueurs de Luciano Spalletti pour l’Euro 2024 à venir. Il fait également partie des trois nommés pour le titre de meilleur défenseur de l’année en Italie.