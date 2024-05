Real : Thibaut Courtois explique son retour canon

L’été dernier, Thibaut Courtois a subi l’une des pires blessures pour un footballeur : la déchirure du ligament croisé du genou gauche. Après de longs mois de convalescence et de rééducation, il pensait revenir au début du printemps, mais une nouvelle blessure au ménisque l’a de nouveau éloigné des terrains en mars. Pourtant, le Belge a su revenir très rapidement et très fort. Redevenu titulaire en fin de saison en Liga, le gardien de 32 ans n’a toujours pas encaissé le moindre but en quatre rencontres après avoir réalisé 17 arrêts. Dans les colonnes de AS, le gardien explique son retour express et réussi sur les terrains espagnols.

« Quand cela s’est produit en août, la première journée a été très dure, très dure. Parce que le médecin m’a dit que la saison était pratiquement terminée. J’ai eu la malchance qu’ils aient dû recoudre mon ménisque, ce qui signifie qu’on ne peut pas plier le genou à plus de 90 degrés… et vous savez que le ménisque prend encore trois ou quatre mois. (…) Je me connais bien, je sais que je peux faire beaucoup de choses et, par conséquent, je n’ai jamais perdu cette foi mentale que je serai le même qu’avant, voire meilleur. (…) Il y avait l’inconnu de ce match contre Cadix mais, une fois qu’on a joué le premier, le second est arrivé et j’ai eu l’impression de toujours, comme si je n’étais jamais parti. J’aime pouvoir transmettre cette sécurité et cette tranquillité à l’entraîneur et aux coéquipiers », a décrit Thibaut Courtois à la presse. Il peut désormais prétendre à la finale de Ligue des Champions samedi soir face à Dortmund.