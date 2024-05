Maxime Gonalons quitte Clermont

Après deux saisons passées à Clermont, Maxime Gonalons (35 ans) va aller voir ailleurs cet été. C’est le club auvergnat qui a officialisé le départ de son international français (8 sélections) ce mercredi, alors qu’il arrivait en fin de contrat cet été. Pour rappel, Clermont évoluera en Ligue 2 la saison prochaine.

«Arrivé en Auvergne en 2022, Max Gonalons quitte le Clermont Foot 63. Max’, merci pour ton investissement et ton professionnalisme, on te souhaite le meilleur», a indiqué le club sur ses réseaux sociaux. Gonalons, lui, gardera un excellent souvenir cette aventure : «j’ai envie de retenir le positif même si cette année, on a échoué dans notre mission. On a fait une saison 2022/2023 assez extraordinaire, j’ai énormément apprécié mes deux années ici», a-t-il exprimé dans une vidéo postée par le club.