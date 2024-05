Mali : Mohamed Guindo affole la Ligue 2

Mohamed Guindo pourrait être l’un des acteurs de ce mercato d’été en Ligue 2. International espoir malien (1 sélection), cet attaquant de 20 ans a fait des dégâts avec la réserve de Zulte-Waregem (Belgique) cette saison, inscrivant 28 buts en 24 matches. Aujourd’hui libre de tout contrat, le joueur formé à Anderlecht est légitimement sollicité, notamment en France.

Selon nos informations, des clubs suisses, italiens, belges, et donc français, sont sur les rangs. Bordeaux, Caen et plusieurs autres formations de L2 sont intéressés par le profil du joueur, tout comme Nancy (National 1) et Valenciennes, tout juste relégué en troisième division. À noter que le joueur aura déjà l’occasion de s’illustrer en France cet été : ce sera dans le cadre des Jeux Olympiques, où le Mali rencontrera le Japon, Israël et le Paraguay. D’ici-là, sa cote aura peut-être encore grimpé.