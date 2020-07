Chelsea : Frank Lampard félicite Olivier Giroud

Quelque peu décrié ces dernières saisons, Olivier Giroud n’en reste pas moins un attaquant décisif lorsqu’il est sur le terrain. Titulaire contre Norwich à la pointe de l’attaque londonienne mardi soir pour le compte de la 36e journée de Premier League, l’attaquant des Blues a inscrit le seul et unique but de la rencontre. Avec cette réalisation, Chelsea compte désormais quatre points d’avance sur ses concurrents Leicester et Manchester United.

Une performance que n’a pas manqué de mentionner son coach Frank Lampard, très heureux après le sixième but de la saison de son attaquant. Ce dernier s'est exprimé dans les colonnes de The Telegraph. « C’est un grand personnage pour nous et il marque des buts importants. Juste avant l’arrêt des matchs, il est entré et a participé à quelques gros résultats. » Des mots qui devraient redonner un peu de baume au cœur à l'attaquant français, annoncé sur le départ ces derniers mois.