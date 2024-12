PSG : Presnel Kimpembe, c’est quoi le problème ?

Sale semaine pour le Paris Saint-Germain. Défait d’une courte tête (0-1) sur la pelouse du Bayern Munich et plus que jamais sous pression sur la scène européenne, le club de la capitale a laissé filer deux nouveaux points, samedi soir, lors de la réception du FC Nantes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Idéalement lancés après une réalisation précoce d’Achraf Hakimi, les coéquipiers de Vitinha - une nouvelle fois très maladroits face au but (10 tirs cadrés sur 24 tentatives, 1 poteau) - ont finalement concédé le match nul (1-1) face aux Canaris. Un scénario frustrant qui vient s’ajouter aux premières crispations internes. Dans cette optique, si la relation entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé semble se tendre et que la gestion de Randal Kolo Muani suscite de nombreuses interrogations au sein du vestiaire parisien, le cas Presnel Kimpembe questionne également.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait, à ce titre, de nouvelles révélations quant à la situation actuelle du défenseur français (28 sélections), rétabli depuis un mois et demi après avoir manqué plus d’un an et demi de compétition. Non retenu par Luis Enrique pour la réception du FC Nantes, celui qui n’a plus rejoué un match officiel depuis le 26 février 2023 (face à l’OM, ndlr) était pourtant bien présent dans le groupe francilien (pas sur la feuille de match) pour le voyage à Munich. De quoi surprendre les différents observateurs mais surtout le principal concerné, alors que son nom ne figurait pas dans le traditionnel communiqué médical du club. Le quotidien affirme ainsi que plusieurs sources internes ont décrit le numéro 3 parisien comme particulièrement tendu au cours des dernières heures. Une colère que le natif de Beaumont-sur-Oise aurait même verbalisé à certaines personnes de son entourage.

Un double discours à l’origine de l’incompréhension

«Il n’a pas compris son absence, clairement. Il fait part de sa frustration auprès de plusieurs membres du club face à cette situation. Il s’est demandé comment il pouvait être dans le groupe mardi et pas samedi, alors que rien ne s’est passé entre les deux rencontres. Il a toujours accepté les décisions de la direction sportive et surtout du coach. Toutefois, l’absence de cohérence des décisions, à quelques jours d’intervalle, est incompréhensible pour le joueur. Il cherche à comprendre ce qu’il se passe. Il se demande d’où vient le problème», précise notamment une source proche du club à nos confrères. De retour à l’entraînement collectif depuis le 17 octobre dernier, Kimpembe n’a, quoi qu’il en soit, toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot parisien. Une situation d’autant plus étrange, à l’heure où le défenseur de 29 ans se dit totalement prêt à jouer et affiche son excitation quant à l’idée de retrouver les terrains. Oui mais voilà, de son côté, Luis Enrique - qui prend des nouvelles de ses joueurs chaque jour auprès du département médical et performance du club - n’est pas aussi affirmatif.

«Ça se passe bien mieux pour lui, cependant il est encore en phase de récupération. C’était important qu’il soit avec nous à l’entraînement, mais il y a encore un autre niveau du processus», avait d’ailleurs expliqué le technicien espagnol lors de la conférence de presse d’avant match à Munich. Si le coach parisien ne dispose toujours pas du feu vert, L’Equipe affirme pourtant que les médecins et membres du département performance ont expliqué au joueur lors des dernières semaines qu’il était désormais prêt à reprendre la compétition. Un double discours problématique et à l’origine de l’incompréhension actuellement vécue par le Titi Parisien. Dans le flou et un peu plus frustré par sa non convocation pour la réception du FC Nantes, le gaucher d’1m83, sous contrat jusqu’en juin 2026, ne cacherait d’ailleurs plus son amertume. Une colère exprimée qui vient s’ajouter aux nombreux autres sujets bouillants (efficacité offensive, avenir européen, relation tendue entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, gestion de Randal Kolo Muani…) et que le PSG va également rapidement devoir régler…