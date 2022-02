PSG-ASSE : Pascal Dupraz admiratif de Kylian Mbappé

Auteur de deux buts lors de la victoire du PSG face à Saint-Etienne samedi soir (3-1), l’attaquant parisien Kylian Mbappé a encore réalisé une grosse prestation qui a été saluée après la rencontre par le coach stéphanois Pascal Dupraz, malgré la défaite de son équipe « Kylian Mbappé est exceptionnel. On le voit déclencher ses courses, et on ne peut que déplorer que ses défenseurs n'arrivent pas à le suivre. Aujourd'hui, c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouille » a déclaré le technicien français.

Le coach des Verts a ensuite répondu avec humour lorsqu’il lui a été demandé s’il avait des regrets concernant l’issue de la rencontre. « Si j'ai des regrets ? Oui, que Mbappé, Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous » a lâché Dupraz. Ce revers au Parc des Princes vient mettre fin à une série de quatre matchs sans défaite en Ligue 1 pour l’ASSE, actuellement 16e.