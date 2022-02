L1 : avec un grand Kylian Mbappé, Paris dispose de Saint-Etienne

Paris retrouve la victoire. Après sa lourde défaite à Nantes lors de la dernière journée (3-1), le Paris Saint-Germain devait se rassurer contre Saint-Etienne, désireux de frapper un gros coup au Parc des Princes pour s'éloigner de la relégation. Mais comme la semaine dernière, le PSG débutait mal cette rencontre et se faisait une première frayeur après une triple-occasion stéphanoise, finalement contrée par la défense parisienne. Très actif depuis le début de la rencontre, Bouanga profitait ensuite d'une grossière perte de balle de Danilo pour se retrouver en duel devant Donnarumma et refroidir le public parisien d'une belle frappe du gauche à ras-de-terre (1-0, 16e). Mais après une première demi-heure compliquée, Paris a su réagir et trouver la solution.

Mieux que les dernières semaines, Messi envoyait une sublime passe en profondeur vers Mbappé pour casser la ligne du bloc stéphanois. En première intention, l'international français reprenait et profitait d'une bourde de Bernardoni pour égaliser (1-1, 42e). Et puis nous avons retrouvé la Pulga catalane en l'espace de quelques instants. Après un une-deux avec Mbappé, Messi se jouait de la défense verte avec deux superbes crochets pour ensuite resservir Mbappé, qui s'est offert un doublé d'une belle frappe croisée au sol (2-1, 47e). Dans la foulée, Mbappé, encore lui, adressait un sublime centre de l'extérieur du pied droit... catapulté par Danilo dans la cage de Bernardoni (3-1, 52e). En maîtrise durant la fin de match, Paris s'est logiquement imposé et reste largement leader de Ligue 1 avant une grosse semaine : un déplacement à Nice et à Madrid, pour le 8e de finale retour de C1. Saint-Etienne (16e) n'aura pas le droit à l'erreur contre Metz.