OM : Frédéric Dehu juge la situation du club

Ces derniers temps, la situation de l’OM fait beaucoup réagir. Outre les mauvais résultats, les tensions en interne ainsi qu’entre la direction et les supporters ne cessent d’animer les débats.

Dans un entretien accordé à La Provence, Frédéric Déhu, ancien joueur du PSG et de l’OM est revenu sur la situation du club phocéen à quelques heures du Classique. Pour lui, le club reste trop instable alors que les résultats ne sont pas forcément inquiétants. « On voit que le club est assez fragile. Sur le plan sportif, je pense qu’il n’y avait rien d’alarmant. (…) C’est surtout sur le contenu des rencontres qu’on pouvait se poser des questions. Après, concernant l’extra-sportif, c’est difficile de porter un jugement de l’extérieur, car on n’a pas tous les tenants et les aboutissants. Le contexte marseillais est toujours à la limite de l’explosion. » a-t-il déclaré.