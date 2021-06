Mercato : Enzo Zidane débarque en Ligue 2

La suite après cette publicité

À 26 ans, Enzo Zidane vient de retrouver un club. Après avoir débuté sa carrière de joueur au Real Madrid Castilla, le fils de Zinedine Zidane avait tenté de prendre son envol à Alavés, à Lausanne, au Rayo Majadahonda, au Deportivo Aves ou encore à Almeria. Mais à chaque fois, l’expérience a tourné court. Après seulement trois matches en deuxième division la saison dernière avec Almeria, Zidane avait vu son contrat être résilié l’automne dernier.

Mis à l’essai à l’Inter Miami et annoncé à Ibiza, l’aîné de la fratrie Zidane va finalement vivre sa première expérience en France. Et plus précisément en Ligue 2. Le Rodez Aveyron Football, 15e du classement 2020/2021, vient en effet d’annoncer l’arrivée du joueur. Ce dernier n’a signé qu’un contrat d’un an et tentera encore une fois de relancer sa carrière.

« Le Rodez Aveyron Football a le privilège de vous annoncer l’arrivée d’Enzo Zidane, évoluant au poste de milieu de terrain !Enzo rejoint le Rodez Aveyron Football avec humilité et l’envie de reprendre du plaisir. Doté de qualités techniques fortes, à l’aise dans les petits espaces et d’une frappe de balle précise, Enzo Zidane mettra toutes ses qualités au service du club Sang & Or. Il arrive libre de tout contrat et s’engage avec le Rodez Aveyron Football pour une saison, où il portera le numéro 5 ! L’ensemble du club souhaite la bienvenue à Enzo ! »