FC Barcelone - Séville FC : les compositions officielles

Dans son antre du Camp Nou, le FC Barcelone à la sauce Ronald Koeman veut poursuivre son début de saison parfait face à Séville. Après deux larges succès sans but encaissé (4-0 face à Villarreal et 3-0 contre le Celta Vigo) le Barça vise la passe de trois face au dernier vainqueur de la Ligue Europa à l'occasion de la 5e journée de Liga. L'équipe entraînée par Julen Lopetegui fait cependant également partie des formations à 100 % de victoire (2/2) et sera un adversaire de taille.

Encore disposé en 4-2-3-1 les Catalans confient leur but à Neto, en l'absence de Marc-André ter Stegen (opéré du tendon rotulien de son genou droit). La défense à quatre s'articule autour de Jordi Alba, Ronald Araújo, Gérard Piqué et Sergi Roberto. Devant eux, Sergio Busquets et Frenkie de Jong forment le double pivot du milieu. L'homme en forme Philippe Coutinho continue quant à lui en positon de numéro 10, quand Ansu Fati (à gauche), Antoine Griezmann (à droite) et Lionel Messi (en pointe) animeront l'attaque blaugrana. Côté sévillan, Bono est le dernier rempart, derrière le quatuor Marcos Acuña, Diego Carlos, Jules Koundé et Jesus Navas. Au milieu on retrouve Fernando, Joan Jordán et surtout l'ancien du Barça : Ivan Rakitic. Suso, Lucas Ocampos et Luuk de Jong sont associés devant.

Les compositions des équipes :

FC Barcelone : Neto - Alba, Araújo, Piqué, Roberto - Busquets, De Jong - Fati, Coutinho, Griezmann - Messi.

Séville FC : Bono - Acuña, Carlos, Koundé, Navas - Fernando, Jordán, Rakitic - Suso, de Jong, Ocampos.