LdC, PSG : Neymar s’enflamme pour le retour de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ce lundi, Kylian Mbappé (24 ans) a effectué l’intégralité de l’entraînement du PSG. Dans la foulée, le club de la capitale a annoncé sa présence dans le groupe convoqué pour affronter le Bayern Munich demain en 1/8e de finale de l’UEFA Champions League. Une excellente chose pour les Parisiens et notamment Neymar, qui a commenté la nouvelle.

«Kylian, c’est un joueur extrêmement important pour notre effectif. C’est un crack, un grand joueur, on est au courant de son importance. Bien évidemment, quand on est tous les trois (Neymar, Messi et Mbappé, NDLR), on se sent plus fort. J’espère qu’il pourra jouer quelques minutes, ça dépend du coach, il m’a dit qu’il va bien, qu’il se se sent bien, il y a de bons indicateurs.» Réponse demain donc…

À lire

LdC, PSG - Bayern : Christophe Galtier calme les supporters parisiens

Pour ce tant attendu PSG-Bayern, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire parisienne pour tenter de remporter 268€ (cote à 2,68, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la rencontre PSG -BAYERN en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.