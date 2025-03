Le RB Leipzig et Xavi Simons cherchent à se séparer cet été !

Depuis son arrivée à l’été 2023, Xavi Simons est l’un des meilleurs joueurs du RB Leipzig. Initialement prêté par le Paris Saint-Germain, le milieu offensif néerlandais a encore été prêté en début de saison, car il ne souhaitait pas retourner jouer à Paris et se sentait bien à Leipzig après une excellente première année. Un choix osé qui a finalement mené à un transfert définitif : le 30 janvier dernier, le RB Leipzig a annoncé avoir trouvé un accord aux alentours des 80 millions d’euros pour enrôler l’ancien grand espoir de la Masia jusqu’en 2027. Un transfert choc qui avait provoqué la frustration de nombreux supporters parisiens, qui venaient de voir filer l’un de leurs plus grands espoirs sous leurs yeux.

La suite après cette publicité

Mais alors que l’histoire semblait idyllique avec le RB Leipzig qui avait fait des efforts monstres pour le conserver, force est de constater que la deuxième saison du prodige néerlandais ne se déroule pas comme prévu de l’autre côté du Rhin. Inconstant en Bundesliga, le RasenBallsport pointe à une cinquième place décevante et a également réalisé une campagne de saison régulière calamiteuse en Ligue des Champions, en terminant 32e sur 36 équipes. Une saison frustrante durant laquelle les fans allemands ont cherché des coupables à l’origine de cette méforme. Dès lors, Xavi Simons a été sérieusement égratigné en Allemagne et son avenir avec le RB Leipzig est devenu incertain.

Le RB Leipzig réclame 80 millions d’euros pour vendre Xavi Simons

Même si son recrutement définitif en janvier dernier signifiait que Leipzig voulait construire l’avenir avec le Batave de 21 ans comme pierre angulaire de son projet, son rendement, jugé insuffisant (8 buts et 5 passes décisives en 21 matches), et son attitude de diva qui crispe en interne, ont fortement rebattu les cartes. Ainsi, le RB Leipzig a, selon Sky Germany, posé ses conditions pour envisager un départ du natif d’Amsterdam dès cet été. Dans un premier temps, Leipzig réclame 80 millions d’euros, la somme que le club a investi pour l’enrôler, afin de libérer Xavi Simons l’été prochain.

La suite après cette publicité

Selon la presse allemande, le joueur souhaite absolument disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Actuellement cinquième en Bundesliga, le RB Leizpig n’est pas sûr de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2025-2026 et cela pourrait jeter un énorme froid sur l’avenir de Xavi Simons. Mais voilà, alors que son prix a été fixé à 80 millions d’euros, l’ancien du PSV Eindhoven ne veut pas quitter l’Allemagne pour aller dans un club moins, voire autant, compétitif que Leipzig. Le média d’outre-Rhin affirme que Xavi Simons chercherait à faire un vrai bond dans sa carrière et ne compte pas se précipiter si aucune offre alléchante ne se présente. Vous l’aurez compris, l’été de Xavi Simons à Leipzig s’annonce chaud !