LOSC : Jocelyn Gourvennec réagit à l'incident Xeka-Djalo

Samedi après-midi, les Portugais et coéquipiers lillois Xeka et Djalo en sont venus aux mains à la mi-temps de la troisième rencontre de préparation du LOSC face au KV Courtrai (1-1). Si le milieu de terrain lusitanien a réagi sur ses réseaux sociaux quelques heures après l'altercation, l'entraîneur des Dogues Jocelyn Gourvennec n'a pas assisté à la bagarre sur le terrain, mais ne devrait pas laisser les deux protagonistes sans sanction.

«Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais juste qu'il y a eu une altercation, a déclaré l'ancien coach de Guingamp. On va s’expliquer à tête reposée pour mieux comprendre ce qui s’est passé. Mais, pour moi, la décision de l’arbitre manque de sens, même s’il a appliqué le règlement. [...] On va régler ça en interne. Après, c'était plus un numéro d'équilibriste qu'un respect du plan de bataille pour avancer. On a été obligé de s'adapter et prendre des risques sur les temps de jeu.»