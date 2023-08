Rennes : Bruno Genesio pessimiste pour Jérémy Doku

Jérémy Doku sera-t-il toujours Rennais à l’issue du mercato estival ? Le jeune ailier âgé de 21 ans est toujours dans le viseur de Manchester City. Les Mancuniens, qui cherchent un nouveau joueur de côté, après le départ de Riyad Mahrez à Al-Ahli SC, auraient ciblé Doku pour le remplacer. Et selon Bruno Genesio, il sera compliqué de refuser certaines offres pour garder son jeune talent offensif. D’autant plus qu’il a été encore buteur cet après-midi contre Metz (5-1), avant d’être ovationné par le Roazhon Park.

«Tout dépend de l’offre dont on parle. Il y a des offres difficiles à refuser, que ce soit pour des joueurs, un entraîneur ou d’autres acteurs du football», a expliqué l’ex-manager de l’OL, alors que la presse anglaise annonce des offres entre 50 et 60 millions d’euros. «Pour l’instant, on n’en est pas là. Je n’ai pas d’infos sur ce que je lis, ou j’entends. Il est joueur du Stade Rennais, il l’a montré ce soir. Jusqu’à preuve du contraire, il est utilisable», a-t-il ajouté en conférence de presse.