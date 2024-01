FIFA-The Best 2023 : Guilherme Madruga remporte le Prix Puskás !

Récompense lancée en 2009 par la FIFA pour récompenser le plus beau but marqué lors d’une saison, le Prix Puskás a sacré de nombreux beaux noms comme Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Mohamed Salah, James Rodriguez ou encore Heung-min Son. Alors que le dernier trophée a été gagné par le Polonais Marcin Oleksy décisif avec le Warta Poznań dans le championnat de Pologne handisport, l’édition 2023 vient de dévoiler son gagnant.

Ainsi ils étaient trois en course. Tout d’abord le brésilien Guilherme Madruga (Botafogo FC) et son retourné marqué contre Novorizontino en Série B. Il y avait aussi l’attaquant paraguayen de Brighton Julio Enciso et sa lourde frappe inscrite face à Manchester City en mai dernier, mais également Nuno Santos (Sporting CP) buteur sur un incroyable coup du foulard. Guilherme Madruga a été sacré vainqueur du Prix Puskás 2023.