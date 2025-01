L’arbitrage de Valence - Real Madrid indigne même les arbitres espagnols

Comme souvent, le Real Madrid est revenu des morts. Menés par Valence jusqu’à la 85e minute hier à Mestalla, les Merengues l’ont finalement emporté 2-1 pour le premier match de leur année 2025. Une victoire à mettre au crédit de Luka Modric et de Jude Bellingham, buteurs en toute fin de match. Il n’en reste pas moins que l’arbitrage de la rencontre a suscité une vive polémique dans la presse espagnole. Vinicius a par exemple été expulsé pour un geste d’humeur contre Dimitrievski (le Real Madrid va faire appel), pensant au départ bénéficier d’un penalty, alors que Bellingham n’a pas eu le droit à une seconde chance sur le sien, bien que le portier adverse n’avait aucun pied sur la ligne au moment de son tir.

La suite après cette publicité

Dans COPE Game Time, Mateu Lahoz a pointé du doigt l’arbitrage de cette rencontre, et notamment l’épisode de l’expulsion de Vini’ : «le VAR n’était pas là pour ça (le geste de Vinicius, que l’arbitre n’avait pas vu en direct). On en a parlé mille fois. Et le plus incroyable, pour que cela soit considéré comme un comportement violent, il faut qu’il y ait une force excessive dans le geste». L’ancien arbitre Iturralde Gonzalez a, lui, estimé qu’il y avait un «fossé» et une «incohérence» entre le contenu du rapport de l’arbitre après le match, et la teneur de ses échanges avec le VAR pendant la rencontre.