Mike Maignan critiqué en Italie, une star de Leverkusen très proche du FC Barcelone

Milan se fait flinguer en Italie

L’AC Milan, statique et maladroit, s’est incliné 1-0 face à Feyenoord. Mais c’est surtout la prestation de Mike Maignan qui a retenu l’attention ce matin. Il a commis une faute de main dès la 3e minute. La Gazzetta dello Sport met le portier sur sa Une et se lâche contre le gardien : « Maignan, mauvais. Que des erreurs cette année pour le capitaine ! ». L’incident a symbolisé la lenteur et le manque de réactivité de l’équipe milanaise. Le média italien rappelle les nombreuses erreurs du portier français cette saison, malgré ses responsabilités en tant que leader. Ce fut le cas contre Cagliari et Côme en Serie A. Milan, avec son attaque renforcée, espérait que Maignan offrirait de la stabilité derrière, mais les failles défensives persistent. Bien que Maignan ait été un excellent gardien dans le passé, il semble avoir perdu de sa fiabilité, comme en témoigne la rareté de ses clean sheets cette saison. Son rôle de capitaine n’a pas suffi à le rendre plus solide, et son avenir à Milan, avec son contrat jusqu’en 2026, demeure incertain.

Le Barça proche de signer une star de Leverkusen

Côté Barça, on s’active toujours autant pour un dossier que l’on connaît bien, celui de Jonathan Tah. Selon le Mundo Deportivo, le défenseur du Bayer Leverkusen a décidé de rejoindre le FC Barcelone à la fin de son contrat en juin, malgré des propositions lucratives, notamment du Bayern Munich. Selon des sources proches du joueur, son désir de porter le maillot blaugrana est fort, et une réunion est attendue pour finaliser l’accord. Bien que le Barça ait tenté de le recruter l’été dernier, Leverkusen avait refusé de le vendre. Cependant, le Barça précise qu’aucun accord n’est encore signé.

Les grandes manœuvres d’Arsenal pour résoudre l’absence de Kai Havertz

Dans le Daily Mirror, on fait une parenthèse sur un problème majeur qui secoue Arsenal : les blessures des joueurs offensifs. La blessure de Kai Havertz met Arsenal dans une situation critique, accentuée par l’absence de Gabriel Jesus, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Le club paie le prix de ne pas avoir recruté d’attaquant en janvier, malgré des intérêts pour Ollie Watkins et Benjamin Sesko. Arteta avait misé sur Havertz pour mener l’attaque, mais sa blessure aux ischio-jambiers pourrait le priver du reste de la saison. Dans le Daily Mail, on propose des solutions pour pallier tout ça. Mikel Arteta pourrait compter sur un trio Trossard-Nwaneri-Sterling, repositionner Tierney ou Calafiori sur l’aile, ou faire appel à des jeunes comme Butler-Oyedeji. Une alternative serait de modifier la formation en 4-4-2 ou 3-5-2 pour compenser l’absence d’un attaquant de pointe. Arteta pourrait aussi explorer le marché des agents libres avec des vétérans comme Carlos Vela ou Diego Costa. Le défi est crucial avant trois mois décisifs pour la course au titre et à la Ligue des Champions.