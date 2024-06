Barça : la première recrue d’Hansi Flick

Officiellement intronisé en tant qu’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick n’a pas tardé à se mettre au travail. Le technicien allemand est très ambitieux et veut construire une équipe capable de rivaliser sur tous les fronts et gagner des titres. Pour cela, l’ancien coach du Bayern Munich a signé sa première recrue.

En effet, Hansi Flick élabore son futur staff et a trouvé qui l’accompagnera sur le banc. Selon Mundo Deportivo, Heiko Westermann a ainsi été choisi. Le média espagnol indique que la décision a été prise sur deux critères : sa maîtrise de la langue espagnole, notamment grâce à son passage au Real Betis entre 2016 et 2017, et son passage également dans les rangs des jeunes de la Fédération allemande de football avec Flick.