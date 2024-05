Barça : Hansi Flick affiche ses grandes ambitions

Aussitôt le contrat de Xavi rompu, Hansi Flick a signé le sien. Engagé jusqu’en 2026, l’entraîneur allemand a accepté de diminuer son salaire à environ 3 M€ annuel, selon les médias espagnols. L’ancien coach du Bayern, avec qui il avait gagné 8-2 contre le Barça en 2020, va avoir beaucoup à faire avec cette jeune équipe. Le nouvel entraîneur blaugrana se dit impatient de commencer et de tester son équipe.

« C’est un grand honneur et aussi un rêve de signer un contrat comme entraîneur du FC Barcelone. Ce club est incroyable. La philosophie est similaire à la mienne, le football de possession et très technique (…). J’ai vraiment envie de commencer. Depuis mon arrivée, j’ai vu que tout le monde aime ce club et fait tout son possible pour son succès. Le Barça possède l’une des meilleures équipes de jeunes du monde. Dans l’équipe première, il y a un mélange entre joueurs expérimentés et jeunes talentueux. Je pense que nous devons travailler pour qu’ils puissent s’améliorer. C’est notre travail avec Deco et le président Laporta. Le travail d’équipe est très important pour moi. J’ai gagné quelques titres avec le Bayern de Munich et je suis sûr de suivre ce chemin à Barcelone. Nous pouvons continuer beaucoup de choses parce que c’est ce qui est le plus important », a-t-il déclaré au micro de Barça TV juste après la signature de son contrat avec Joan Laporta.