AC Milan-Atalanta : les compositions officielles

Si l'AC Milan peut s'estimer malchanceux dans son sprint final - avec un calendrier beaucoup plus difficile que son dauphin et rival l'Inter - il peut au moins se targuer de jouer cette 37e journée de Serie A, quelques heures avant les hommes de Simone Inzaghi et ainsi leur mettre la pression. Mais dans leur antre de San Siro, les Rossoneri accueillent une Atalanta qui s'est certes écroulée en deuxième partie de saison, mais qui souhaite toujours jouer une coupe d'Europe (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).

Dans son 4-2-3-1 régulièrement usité, Stefano Pioli a aligné la meilleure composition possible avec ses quatre Français directement sur la feuille de match. Après son doublé salvateur contre l'Inter lors du Derby della Madonnina, Olivier Giroud serait bien inspiré de remettre le couvert contre une autre équipe parée de noir et bleu. Du côté du Gasp, c'est également une tactique connue avec un 3-4-2-1. Fait toutefois étonnant, l'ancien coach du Genoa a laissé Malinovskyi, Zapata et Boga sur le banc, préférant un trio Pessina, Pasalic et Muriel.

Les compositions officielles :

AC Milan : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, T.Hernandez - Kessié, Tonali - Saelemaekers, Krunic, Leao - Giroud

Atalanta : Musso - de Roon, Palomino, Djimsiti - Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta - Pessina, Pasalic - Muriel