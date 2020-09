Dayot Upamecano explique sa prolongation au RB Leipzig

La suite après cette publicité

En quelques semaines, l'envergure de Dayot Upamecano (21 ans) a changé. Courtisé de partout, le Français a pu profiter de la Ligue des Champions et de ce fameux quart de finale face à l'Atlético de Madrid pour faire gonfler sa cote. Le RB Leipzig a bien senti le coup venir en prolongeant jusqu'en 2023 le défenseur à qui il ne restait alors plus qu'un an de contrat et que des clubs comme le Real Madrid ou Manchester United sont très intéressé. Appelé en équipe de France, l'ancien Valenciennois a profité d'un point presse pour justifier cette prolongation.