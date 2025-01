Everton veut débarrasser l’OL d’Ernest Nuamah

Qui sera le suivant ? Après Gift Orban et Jeffinho, vendus à Hoffenheim et Botafogo, l’OL poursuit son opération remodelage, ou dégraissage, c’est selon. Ces dernières heures, plusieurs éléments étaient annoncés sur le départ, à commencer par Maxence Caqueret. D’après L’Equipe, l’OL et Côme auraient effectivement trouvé un accord autour de 17 millions d’euros pour le transfert de l’ancien international espoir français. En parallèle, on apprenait qu’Adryelson était, lui, sur le point de rejoindre Anderlecht sous la forme d’un prêt avec option d’achat (elle devrait être de l’ordre de 5 M€, ndlr).

Mais désormais, c’est Ernest Nuamah qui est au cœur d’une rumeur de départ. Il y a un mois, nous vous révélions qu’Everton et Fulham suivaient le dossier de près. Une information qui va dans le même sens que celle dévoilée par RMC ce vendredi. D’après le média, les Toffees envisageraient de formuler une offre à Lyon prochainement pour l’attaquant de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2028. RMC ajoute qu’un départ du joueur cet hiver en Premier League reste plus que probable, sous réserve d’un accord entre clubs. Pour rappel, Everton est 16e de Premier League et à la recherche d’un nouvel entraîneur après le renvoi de Dyche, tandis que l’OL doit impérativement vendre pour satisfaire la DNCG.