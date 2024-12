OL : Ernest Nuamah a déjà 3 clubs à ses trousses

Ernest Nuamah va longtemps se souvenir de sa première saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Une saison où rien n’a été épargné au Ghanéen. Courtisé par de nombreuses écuries, celui qui est proche de Michael Essien avait rapidement dit oui aux Gones au mercato d’été 2023. Mais son arrivée entre Rhône et Saône avait pris du temps. Beaucoup de temps. Marqué à la culotte par la DNCG, le club présidé par John Textor avait dû trouver un autre moyen afin de boucler la signature du footballeur, grand espoir du FC Nordsjælland (20 buts en 49 matches). Patient, le natif de Kumasi avait accepté un montage particulier de la part de l’OL, qui est passé par Molenbeek, autre club de la galaxie Eagle Football; pour le recruter.

L’écurie belge avait donc déboursé 25 M€ avant de prêter l’ailier à Lyon. Après tous ces rebondissements, Nuamah a enfin pu commencer son aventure sous ses nouvelles couleurs. Mais entre les divers changements d’entraîneur et les mauvais résultats, ses débuts entre Rhône et Saône avaient tout du cauchemar. Malgré tout, tout s’est bien terminé avec le maintien et une place en Europa League pour l’écurie dirigée par Pierre Sage. Individuellement, le Ghanéen a affiché un bilan de 3 buts et de 2 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Forcément, l’OL attendait un peu mieux de la part du joueur né en 2003, qui a dû digérer pas mal de choses. Bien que volontaire et percutant, il a souvent pêché dans le dernier geste.

Nuamah est passé au second plan

Il espérait donc rectifier le tir et repartir du bon pied en 2024-25. Sauf qu’il a bien failli ne plus porter les couleurs de Lyon cette année. Alors que les pensionnaires du Groupama Stadium galéraient à vendre les joueurs placés sur le marché, ils ont tenté d’envoyer le Ghanéen à Fulham en fin de mercato. Ce qui a totalement choqué le principal intéressé, qui venait de trouver une maison dans la région lyonnaise. Mais il a accepté malgré tout d’échanger avec les Cottagers. Mais alors que son transfert semblait sur la bonne voie, l’ailier a finalement fait volte-face et décidé de rester à Lyon. John Textor lui avait d’ailleurs demandé pardon en privé et publiquement, en conférence de presse.

«J’ai présenté des excuses, j’ai beaucoup appris, assure le boss des Gones. C’est quelqu’un de très grande valeur. Ce genre de décisions font que les joueurs se disent que l’OL est un grand club avec des installations extraordinaires.» Le joueur, lui, avait expliqué qu’il était resté afin de continuer à progresser dans un club déjà entré dans son cœur. Sans effacer tout, Ernest Nuamah a recommencé à jouer avec les Gones. Mais le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 n’est pas vraiment parvenu à inverser la tendance, d’autant que Pierre Sage compte sur le trio Lacazette-Cherki-Fofana. Ainsi, le Ghanéen totalise 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 6 dans la peau d’un titulaire.

Un retour de flamme de la Premier League

Dans le détail, il a pris part à 9 matches de L1 (5 fois sur le banc ou pas dans le groupe) et 4 rencontres de Ligue Europa (absent contre Hoffenheim). En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il n’a délivré qu’une seule passe décisive. C’était face à Qarabag en C3. En revanche, il est muet face au but, puisqu’il n’a pas encore marqué cette saison. Une disette qui dure. Mais qui ne fait pas ses affaires, ni celle de l’OL. Selon nos informations, l’OL acceptera de le laisser filer en cas de bonne proposition durant le mois de janvier. L’idéal serait de pouvoir récupérer une partie de l’argent investi sur lui, à savoir 25 M€. C’est le prix espéré, mais vu le besoin de liquidités des Gones et surtout le niveau actuel du joueur, il est difficile de penser qu’il s’en ira pour ce montant.

Le site spécialisé transfermarkt estime d’ailleurs sa valeur marchande actuelle à 18 M€. Quoi qu’il en soit, l’OL devra gérer le dossier Nuamah, qui sera l’un des enjeux du marché hivernal. D’autant que comme l’été dernier, des clubs anglais sont encore et toujours séduits par son profil nous a-t-on fait savoir. C’est le cas de Fulham et d’Everton, qui étaient déjà là durant la dernière intersaison. Des sources anglaises, elles, ajoutent Crystal Palace à ses possibles prétendants. Mais il reste à savoir ce que le footballeur de 21 ans voudra faire. Il a déjà montré l’été dernier qu’il ne laisserait personne lui forcer la main. La balle sera dans son camp et celui de l’OL.