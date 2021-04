Real Madrid : Karim Benzema plus décisif que Cristiano Ronaldo

Karim Benzema l’a encore montré lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions cette semaine face à Chelsea, à Madrid c’est lui le patron. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, il a enfilé le costume de super-héros pour devenir l’atout offensif numéro 1 du Real Madrid.

Et une statistique montre bien l’étendue de son influence. Comme le rapporte AS, les buts de KB9 représentent cette saison 38,4% des buts inscrits par le club merengue, soit plus que le record de CR7 qui était de 37,6% lors de la saison 2014-2015 sous Carlo Ancelotti.