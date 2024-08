L’OM trouve un accord total avec Lens pour le transfert d’Elye Wahi

Les derniers jours ont été chargés de bouleversements dans le dossier Elye Wahi. Auteur d’une saison mitigée à Lens où il aura surtout brillé en Ligue des Champions (12 buts et 4 passes décisives en 37 matches), le joueur de 21 ans était considéré comme possible partant compte tenu de sa forte valeur marchande et sa cote sur le marché. C’est d’ailleurs la Premier League qui avait pris la température dans un premier temps avec Chelsea, Leicester et West Ham qui s’étaient positionnés.

Cependant, cela a vite bougé par la suite avec l’apparition de l’Olympique de Marseille dans le dossier. Rapidement séduit par le projet de Roberto De Zerbi et des Phocéens, l’ancien attaquant de Montpellier s’était mis d’accord avec l’OM. Pour autant, le plus dur était de se mettre d’accord avec le Racing Club de Lens pour les Olympiens. Avec une première offre de prêt payant de 2 millions d’euros et une option d’achat fixée à 18 millions d’euros balayée d’un revers, Marseille revenait à la charge. Une seconde offre revue à la hausse qui avait également été refusée par les Artésiens.

Lens a tenu bon

Le club nordiste qui a déboursé 30 millions d’euros un an plus tôt voulait retomber sur ses pattes et ne pas perdre d’argent dans cette opération. Une position tenue par les Lensois qui ont forcé l’Olympique de Marseille à se présenter avec une meilleure proposition. Revenu à la charge ces dernières heures, l’Olympique de Marseille a formulé une offre de 26M€ ferme avec des bonus faciles permettant d’atteindre 31M€ selon nos informations.

L’occasion pour Lens de rentabiliser ce transfert et d’être gagnant avec l’amortissement de la première année du transfert. De plus, le club artésien dispose d’un pourcentage de 15% sur la plus-value d’un possible transfert. Une meilleure approche qui aura su séduire le RC Lens puisque l’Olympique de Marseille a su trouver un accord. Avec l’arrivée d’Elye Wahi, Roberto De Zerbi continue de peaufiner son secteur offensif.