Lens fixe ses conditions à l’OM sur Elye Wahi

C’était le gros coup du mercato lensois la saison dernière. Recruté pour 30 millions d’euros en provenance de Montpellier, Elye Wahi (21 ans) devait compenser la perte de Loïs Openda tout juste recruté par le RB Leipzig. Une recrue de poids pour le club artésien qui a finalement connu un premier exercice mitigé avec 12 buts et 4 offrandes en 36 matches où il aura davantage brillé sur la scène européenne.

Compte tenu d’une situation financière qui pousse le club à vendre, le RC Lens est donc ouvert à une vente d’Elye Wahi et la Premier League est à l’affût. Chelsea, West Ham ou encore Leicester sont dans le coup pour arracher sa signature. En France, l’Olympique de Marseille tente également sa chance afin d’apporter une autre solution offensive à Roberto De Zerbi. Une destination qui séduit le joueur qui serait d’accord pour porter le maillot blanc et bleu la saison prochaine.

Deux offres refusées, Lens demande 35M€

Pour autant, conclure le transfert ne sera pas une mince affaire pour les Phocéens. Ces derniers ont ainsi dégainé une première offre avec un prêt payant de 2 millions d’euros et une option d’achat fixée à 18 millions d’euros. Lens a immédiatement refusé cette approche. Marseille est alors revenu à la charge avec une proposition revue à la hausse, mais celle-ci a aussi été refusée.

Selon nos informations, le Racing Club de Lens ne souhaite pas lâcher le contrôle dans ces négociations et a fixé ses conditions. Inflexible, le club nordiste veut un transfert sec et s’oppose à tout montage incluant un prêt pour la saison prochaine. Lens souhaite par ailleurs une somme comprise entre 30 et 35 millions d’euros, soit un montant supérieur à ce qui a été déboursé il y a un an. Marseille devrait revenir à la charge. Reste à savoir si cela suffira pour convaincre les Artésiens.