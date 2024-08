L’OM s’est mis d’accord avec Elye Wahi

L’Olympique de Marseille s’est clairement renforcé cet été. Si tous les dossiers ne sont pas encore réglés, à l’image du poste de gardien de but, où Geronimo Rulli est annoncé tout près pour remplacer Pau Lopez, Lilian Brassier, Pierre-Emile Hojberg, Derek Cornelius, Ismael Koné et Mason Greenwood ont d’ores et déjà été officialisés. Mais ce n’est pas fini, puisque le poste d’avant-centre est toujours libre depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang et la vente de Vitinha au Genoa.

Un nouveau buteur était alors désiré par l’OM. Selon les informations de L’Équipe, il pourrait s’agir d’Elye Wahi (21 ans). Alors que l’Olympique de Marseille travaillait depuis un moment sur ce dossier, les dirigeants phocéens ont envoyé une première offre de 20 millions d’euros, hors bonus, au RC Lens. Tout pourrait aller très vite puisque l’ex-Montpelliérain a fait son choix et souhaite devenir le nouvel attaquant de Marseille pour la saison prochaine.

Le RC Lens souhaite céder Elye Wahi

L’entourage du joueur et l’Olympique de Marseille sont déjà d’accord contractuellement et il ne reste plus qu’à convaincre les Sang et Or. Les discussions avancent positivement pour l’arrivée du joueur, qui est rapidement devenu la priorité de l’OM lors de ce mercato. De plus, Lens et Elye Wahi ont acté de se séparer cet été après seulement une saison peu fructueuse et les deux clubs travaillent donc pour parvenir à un accord et satisfaire toutes les parties.

Excellent du côté de Montpellier (32 buts et 9 offrandes en 92 matches), le jeune attaquant était la pépite en constant progrès à ce poste en Ligue 1 et avait été arraché par le RC Lens pour 30 millions d’euros. Mais cela n’aura pas pris puisque le buteur aura souvent été en difficulté, avec seulement 12 buts et 4 passes décisives en 32 matches. «Mon arrivée à Lens n’a pas été facile ; à Montpellier, les consignes n’étaient pas les mêmes. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation. Je savais que j’allais être attendu, notamment à cause du coût de mon transfert, mais je ne me suis pas posé de questions», justifiait-il après sa saison compliquée. L’OM serait un endroit parfait pour se relancer et exploser en Ligue 1.