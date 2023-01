Bayern Munich : les premiers mots de Yann Sommer

La suite après cette publicité

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le Bayern Munich vient d’officialiser l’arrivée de Yann Sommer jusqu’en juin 2025. Le portier suisse aura pour mission de remplacer Manuel Neuer, blessé. Interrogé sur le site officiel de l’écurie bavaroise, Sommer a livré ses premières impressions.

«J’ai vraiment hâte de jouer mon nouveau rôle au FC Bayern. C’est un grand club avec du pouvoir. Nous avons souvent joué les uns contre les autres, je connais l’énorme qualité et l’attrait de ce club. Je suis fier de faire partie du FC Bayern maintenant. Nous avons de grandes missions devant nous. J’ai vraiment hâte de commencer avec mes nouveaux collègues. Je tiens à remercier le Borussia Mönchengladbach pour huit années et demie formidables et pour avoir rendu ce transfert possible.» Le début d’une nouvelle aventure pour Sommer, qui retrouvera le PSG et Kylian Mbappé, qu’il avait écoeuré à l’Euro 2020.

À lire

Le Bayern Munich explique le choix Yann Sommer