PL : Manchester United se relance à Southampton

Ce n’est sûrement pas l’heure du grand retour de Manchester United, néanmoins cette victoire va faire du bien. Deux semaines après la lourde défaite à Old Trafford contre Liverpool (3-0), les Red Devils sont allés gagner à Southampton 3-0 en ouverture de cette 4e journée de Premier League. Un succès qui leur permet de remonter au classement avec 8e place provisoire et d’envisager plus sereinement la suite. Les hommes d’Erik ten Hag ont tout de même souffert durant large partie de la première mi-temps et peuvent remercier André Onana.

Le gardien camerounais a repoussé un penalty d’Archer (33e), rattrapant le tacle suicidaire de Diogo Dalot sur Dibling à l’entrée de la surface. Jusque-là, les Saints avaient tout bien fait, dominant largement un adversaire complètement dépassé, mais ce tournant va les condamner pour la suite. Dans la foulée, De Ligt punissait le mauvais alignement de la défense de Southampton de la tête (0-1, 36e), suivi de près par Rashford lequel trompait Ramsdale d’une frappe placée (0-2, 41e). L’expulsion de Stephens (79e) sur Granacho mettait au fin au suspense. L’Argentin finissait même le travail dans le temps additionnel (0-3, 90e+6), infligeant une 4e défaite de suite aux locaux dans ce championnat.