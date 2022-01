Un nouveau club est prêt à débarrasser l'OM d'Alvaro Gonzalez

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille doit se débarrasser de plusieurs joueurs s'il souhaite se renforcer cet hiver. Pablo Longoria a en tout cas l'intention d'offrir quelques jolis cadeaux à Jorge Sampaoli, et les Phocéens se sont notamment positionnés sur Cédric Bakambu comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato. Plusieurs joueurs sont ainsi candidats à un départ...

Parmi eux, il y a Alvaro Gonzalez, le défenseur espagnol qui n'est plus vraiment dans les plans du tacticien argentin. Barré par la concurrence, le joueur de 32 ans n'a disputé que six rencontres de championnat cette saison avait quelques touches en Ligue 1, du côté des Girondins de Bordeaux et de Strasbourg notamment. Mais au pays, on le suit aussi de près.

Pas si évident à faire

Depuis hier, de nombreux médias comme AS ou Marca affirment que Valence va pousser fort pour l'enrôler au cours de ce mois de janvier. L'équipe entraînée par José Bordalas, dixième au classement en Liga, fait face à des soucis défensifs de taille en plus de l'absence du taulier Gabriel Paulista, et aurait ainsi fait du Marseillais sa priorité pour se renforcer derrière.

Des informations que nous sommes en mesure de confirmer, mais l'écurie de Liga fait elle aussi face à des soucis de masse salariale et la prise en charge du salaire du joueur, dans le cadre d'un prêt de six mois, est donc compliquée. L'agent du joueur lui pousserait pour l'envoyer direction Bordeaux, mais là aussi c'est difficile d'un point de vue financier. Affaire à suivre...