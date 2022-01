Mercato : l'OM, l'OL et Nice se placent sur Cédric Bakambu

La suite après cette publicité

Avoir un joueur dans la force de l'âge (30 ans) qui reste sur plusieurs saisons pleines, qui est libre de tout contrat en plein mois de janvier et qui a des envies de retour en Ligue 1 n'est pas commun. C'est pourtant le cas de Cédric Bakambu. L'attaquant international congolais, qui reste sur quatre belles saisons au Benjing Guoan (45 buts en 59 matches de championnat et un titre de meilleur buteur), souhaite revenir en Europe comme il nous l'a confié il y a quelques jours et n'est pas contre un retour en France.

« Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe », nous expliquait-il avant d'ajouter : « j’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou en Ligue 1. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça. » Un appel du pied assez clair, de celui qui était très récemment pisté par le FC Barcelone ou encore Villarreal, envers les gros clubs de Ligue 1 qui cherchent un attaquant expérimenté à moindre coût.

Les gros de Ligue 1 à l’affût pour Bakambu

Justement, l'OM est clairement à la recherche d'un attaquant en ce mois de janvier. Arkadiusz Milik en dedans, Bamba Dieng un peu trop tendre mais surtout parti à la CAN, Jorge Sampaoli manque de solutions devant. Une prise de contact a été établie entre les différentes parties. Même chose du côté de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, qui a aussi perdu Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere et Islam Slimani avec la CAN, cherche à se renforcer offensivement. Et comme chez son concurrent olympien, les finances ne permettent pas de faire des folies sur le marché des transferts. Néanmoins, l'OL pourrait bien saisir l'opportunité Bakambu. Quant à Nice, l'actuel 2e de Ligue 1, il est bien doté en attaque avec Andy Delort et Amine Gouiri. Mais le club azuréen, qui est toujours à l'affût de coups sur le mercato, pourrait se laisser tenter pour densifier son attaque.

À une moindre mesure, le LOSC est également sur le coup, mais semble pour l'instant moins en mesure de rivaliser avec les autres clubs français. Bien évidemment, le retour en Ligue 1 de Cédric Bakambu est encore loin d'être assuré. Si le buteur congolais va être raisonnable au niveau de ses émoluments, il va privilégier l'aspect sportif et le discours du coach qui voudra le recruter. Il faudra alors pour ces cadors de l'élite française se montrer persuasif d'autant que des clubs espagnols et allemands sont également sur le coup.