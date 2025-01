OL : déjà deux gros problèmes pour l’arrivée de Luiz Henrique

Auteur d’une saison dernière XXL (51 matches, 12 buts, 6 passes décisives), marquée par un doublé historique Copa Libertadores – championnat avec Botafogo, Luiz Henrique se sait courtisé. À commencer par le sélectionneur brésilien, Dorival Junior, qui n’a d’ailleurs pas hésité à l’appeler lors des trois derniers rassemblements de la Seleção, mais aussi par plusieurs clubs européens, convaincus par son potentiel et sa capacité à réussir sur le Vieux Continent après une première expérience inachevée au Betis Séville.

Dernièrement, la presse brésilienne avançait par exemple un intérêt de la Fiorentina, qui aurait même formulé une offre d’environ 30 millions d’euros au club brésilien. En vain, puisque John Textor n’a jamais vraiment voulu prendre langue avec qui que ce soit pour son joueur. Depuis le départ, son vœu était de le placer, comme Thiago Almada, à l’OL. Un souhait partagé par le Brésilien, comme l’expliquait hier Globo Esporte. Selon le média, l’ailier de 23 ans aurait en effet pris la décision d’emprunter la passerelle Botafogo - OL dès cet hiver (les deux clubs font partie du groupe Eagle Football de John Textor, ndlr), estimant que le choix de rejoindre Lyon était le plus propice à son développement.

Une place d’extra-communautaire à libérer, et la question de la DNCG

Ce n’est évidemment pas Lyon qui va bouder son plaisir, alors que des départs sont attendus cet hiver. Après Gift Orban qui devrait s’envoler pour Hoffenheim, on peut notamment penser à Rayan Cherki, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma ou encore Wilfried Zaha, pour qui l’avenir reste encore très incertain. Néanmoins, une, voire deux questions peuvent se poser autour de l’arrivée de Luiz Henrique. La première que soulève L’Équipe, c’est cette place d’extra-communautaire nécessaire pour finaliser l’inscription du Brésilien. À date, ils sont trois à en occuper une : Abner Vinicius, Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles, alors que la quatrième et dernière devrait être réservée à Thiago Almada, également attendu cet hiver.

Le quotidien évoque alors la possibilité de voir Maitland-Niles reconnu comme Barbadien, plutôt qu’Anglais (les joueurs originaires de Barbade ne sont pas considérés comme extra-communautaires en raison de l’accord de Cotonou signé avec l’Union Européenne). Cette petite pirouette permettrait alors de libérer une place. Quant à la deuxième grande interrogation, elle est plutôt du ressort de la DNCG. Comment l’instance de contrôle pourrait autoriser la venue de Luiz Henrique, et même de Thiago Almada, alors que le club est sous le coup d’une interdiction de recrutement et d’un encadrement de la masse salariale ? Possiblement via la nature des deux opérations, qui pourraient s’articuler sous la forme de prêts. Mais pour l’heure, rien ne garantit que la DNCG tolérera cette ruse.