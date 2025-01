OL : accord total avec Hoffenheim pour Gift Orban

L’aventure lyonnaise de Gift Orban aura tourné court. Recruté l’hiver dernier contre 14 millions d’euros en provenance de La Gantoise, avec qui il avait martyrisé les défenses belges et même européennes (en C4), l’attaquant nigérian va déjà changer d’air. L’an dernier, le joueur de 22 ans avait déjà connu une première demi-saison compliquée (13 matches de Ligue 1, 1 but), lorsqu’il avait été barré par la concurrence de l’intouchable Lacazette.

La suite après cette publicité

Cette saison, sa situation s’est encore fragilisée, avec un déclassement total sous les ordres de Pierre Sage, qui l’a utilisé à seulement trois reprises en Ligue 1, pour un total tout de même honorable de 2 buts (un doublé face à Strasbourg lors de la victoire extraordinaire 4-3 de Lyon en août). Insuffisant néanmoins pour s’offrir une place de titulaire dans le onze lyonnais, où Mikautadze et Lacazette partent aujourd’hui avec une longueur d’avance. Clin d’œil du destin : Orban a probablement joué ses dernières minutes avec Lyon… face à son futur club, Hoffenheim. C’était le 10 décembre en Ligue Europa (2-2).

Un premier gros départ à l’OL

Depuis cette rencontre qu’il avait traversée comme un fantôme avant de sortir, le Nigérian avait enchaîné les mises à l’écart par Pierre Sage. Se posait alors la question de son avenir, alors que Lyon, toujours dans le radar de la DNCG après sa rétrogradation provisoire, doit impérativement dégraisser son effectif. Ces derniers jours, le journal L’Équipe nous informait d’une offre du RC Lens pour le joueur, mais encore loin des attentes des dirigeants lyonnais, puisque selon nos informations, cette dernière ne dépassait pas les 8 millions d’euros (Lyon en espérait au moins 12).

La suite après cette publicité

En parallèle, Hoffenheim avait également formulé une offre, cette fois plus à même de coller aux exigences de Lyon, à savoir 10 millions d’euros plus bonus. Les discussions se sont encore intensifiées entre les deux clubs ces dernières heures, et selon Relevo, elles devraient toucher à leur fin. Comme le rapporte le média, l’OL et Hoffenheim auraient trouvé un accord total sur le transfert. Les deux parties travaillent désormais sur la documentation juridique, avant d’officialiser le transfert.