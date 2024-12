Le RC Lens dégaine une première offre pour Gift Orban !

Quel avenir pour Gift Orban ? Auteur de 2 petits buts en 5 rencontres cette saison, l’ancien attaquant de La Gantoise ne devrait pas s’éterniser du côté de l’OL. N’entrant plus dans les plans de Pierre Sage, le natif de Benue n’est d’ailleurs plus retenu dans le groupe depuis des semaines et n’a plus joué en Ligue 1 depuis trois mois et la réception de l’OM (2-3). De quoi envisager un départ prochain…

Dans cette optique, L’Equipe affirme que le RC Lens a décidé de passer à l’action en envoyant une offre ce lundi pour s’offrir le joueur de 22 ans. Une offensive bienvenue pour l’OL qui cherche une porte de sortie au droitier d’1m78 et qui pourrait profiter de l’intérêt lensois pour renflouer ses caisses. Pour rappel, l’OL reste, aujourd’hui, sous la menace de sanctions de la part de la DNCG et doit vendre pour éviter une rétrogradation en Ligue 2.

Une offre insuffisante, Hoffenheim toujours en pole

Pour autant, le quotidien français précise que la première proposition des Sang et Or - dont le montant n’a pas filtré - est en deçà de ce qu’attend l’OL et qu’Orban, acheté à La Gantoise pour 14M€ bonus compris il y a tout juste un an, ne partira pas à moins de 12M€ hors bonus. Par ailleurs, le RC Lens, à la recherche d’un profil offensif mais qui ne dispose pas d’une énorme marge de manœuvre financière, devra également faire face à la concurrence dans ce dossier.

Séduit par le profil du numéro 9 de l’OL, Hoffenheim a ainsi d’ores et déjà adressé deux propositions au club lyonnais. La dernière datant de la semaine dernière et s’élevant à 10 millions d’euros, soit assez proche des exigences rhodaniennes. Reste désormais à savoir si la formation artésienne reviendra à la charge dans les prochains jours et doublera, sur le fil, les pensionnaires de la PreZero Arena. La bataille est lancée, alors que le RC Lens suit aussi Sontje Hansen comme révélé en exclusivité par nos soins.