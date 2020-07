Vente OM : le duo Boudjellal-Ajroudi souhaite conserver Kyril Louis-Dreyfus

L'Olympique de Marseille sera-t-il vendu ? À s'en référer aux propos de son président Jacques-Henri Eyraud, c'est un non. Le boss du club phocéen insiste, l'OM n'est pas à vendre. Mais Mourad Boudjellal espère via son fonds d'investissement du Golfe rafler la mise. L'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi se cache derrière ce projet. Ce dernier et l'ancien président du Racing Club de Toulon avancent ensemble et réfléchissent à ce qu'ils pourraient mettre en place chez le champion d'Europe 1993.

Parmi les volontés, celle d'amener ou plutôt ramener Louis Acariès sur la Canebière. L'ancien boxeur était le conseiller de l'ex-président de l'époque, Robert-Louis Dreyfus. D'après les informations de La Provence, le duo Boudjellal-Ajroudi souhaite également conserver Kyril Louis-Dreyfus, fils de Margarita, qui détient 5% des parts du club. Affaire à suivre.