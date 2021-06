Konrad de la Fuente signe à l'OM

La suite après cette publicité

Cette fois, l'OM est lancé sur le marché des transferts. Alors que la venue du Brésilien Gerson tarde à se concrétiser (il ne s'agit que d'une question de temps, tout le monde s'est mis d'accord dans ce dossier), Konrad de la Fuente est lui bien arrivé sur la Canebière. Le transfert de l'ailier américain de 19 ans vient d'être officialisé par le club français via un communiqué publié à l'instant même sur les réseaux sociaux.

«L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club espagnol, FC Barcelone, pour le joueur Konrad de la Fuente. Après le succès de sa visite médicale, il s’est engagé avec le club olympien pour un contrat de 4 ans. Il est la première recrue olympienne de ce mercato estival 2021», peut-on lire sur le communiqué officiel. Le joueur devient la première recrue officielle de l'OM durant ce mercato. Il ne sera pas le dernier arrivé, loin de là même puisque la direction a promis un énorme chamboulement cet été avec pas moins de 11 nouveaux joueurs pour 14 départs entre les ventes et les fins de contrat.

Le profil recherché par Longoria

Pablo Longoria tient donc son premier joueur au profil dont il raffole tant : jeune à fort potentiel mais barré dans son club et pouvant être revendu plus cher dans le futur. Konrad de la Fuente remplit tous ces critères, lui qui est l'un des éléments les plus prometteurs de ces dernières années formés à La Masia. Problème, au FC Barcelone, il est toujours compliqué de se faire une place dans l'équipe première, notamment dans le secteur offensif.

Le Barça a besoin d'argent et en vendant l'international américain (1 sélection), le club catalan empoche un chèque de 3 M€ plus un pourcentage à la revente. Il pourra également récupérer le joueur à un tarif préférentiel si jamais il parvient à se développer à Marseille. Ailier de formation et capable de jouer à droite comme à gauche, De la Fuente pourra enfin enchaîner des matches professionnels, lui qui a 19 ans, n'a encore presque (3 apparitions avec le Barça, 36 minutes disputées) jamais goûté à ce plaisir.