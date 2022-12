JT Foot Mercato : les révélations de la Coupe du Monde vont exploser le mercato

La suite après cette publicité

Les révélations du Mondial affolent le mercato

Manchester United est toujours en quête de joueurs pour retrouver sa gloire d’antan. Après le départ de Cristiano Ronaldo, il est temps de recruter un nouvel attaquant. Les recruteurs des Red Devils ont coché le nom de Cody Gakpo. L’international hollandais de 23 est une valeur montante sur la scène mondiale. Il l’a prouvé pendant le Mondial avec 3 buts. Selon nos informations, le PSV a fait gonfler son prix à cause de ses prestations. Manchester United va devoir débourser 75 M€ pour se l’offrir. Et l’autre cible de MU, c’est Gonçalo Ramos d’après The Sun. À seulement 21 ans, il a inscrit un triplé en huitième de finale. Là encore, le prix est élevé, le buteur du Benfica dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros. Du côté de Liverpool, le brillant Enzo Fernandez serait sur le point de rejoindre les Reds. Le Lisboète dispose d’une clause libératoire de 120 M€. Mais la nation qui a le plus impressionné la planète foot, c’est le Maroc. Du coup, beaucoup de Lions de l’Atlas sont susceptibles de changer de club cet hiver pour des sommes astronomiques. Le plus courtisé, c’est Sofyan Amrabat. Liverpool en pince pour lui, le Barça et l'Atlético de Madrid aussi. Pour l'attirer, il faudra tout de même compter au moins 30 M€. Il est encore sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en 2024. Son compatriote, Azzedine Ounahi est surveillé de près par trois clubs de Premier League. À 22 ans, l’Angevin a séduit l'entraîneur espagnol Luis Enrique, mais surtout Leicester, Wolverhampton et West Ham. Son prix ne devrait pas excéder les 25 millions d’euros. Hakim Ziyech devrait quitter Chelsea prochainement. D’après La Gazzetta Dello Sport, l'AC Milan est bien décidé à l’enrôler en prêt avec option d'achat de 15 M€. Et pour terminer, parlons un peu du cas Joško Gvardiol. D’après nos informations, le RB Leipzig tient déjà trois offres folles pour le défenseur prodige. Manchester City, Chelsea et le Bayern Munich sont très chauds sur le dossier. Mais pour l’instant, avantage aux Cityzens. Le club de Guardiola a formulé une offre XXL qui monte à 110 M€ bonus compris auxquels s'ajoutent 20% à la revente sur une éventuelle plus-value. Cela ferait de Joško Gvardiol le défenseur le plus cher de l'histoire.

Enfin une offre pour Depay

Dans le reste de l’actu, le FC Barcelone a enfin reçu une offre concrète pour Memphis Depay pour un transfert dès le mois de janvier. Il s'agit de Galatasaray. Le club turc est très intéressé pour s'attacher les services de l'avant-centre de 28 ans. Le montant n'est pas précisé seulement, mais le club turc est pour le moment le seul à être disposé à verser une indemnité de transfert. Une option alléchante pour le FC Barcelone, beaucoup moins pour le principal intéressé, lequel n'a pas envie de rejoindre la Süper Lig. Un bras de fer est attendu, car Memphis Depay ne souhaite qu'une seule chose, être libre en janvier.

Le remède miracle d'Ousmane Dembélé

En ce moment, les Bleus se battent contre un virus qui a déjà touché Upamecano, Rabiot, Coman, mais surtout Varane et Konaté. Ça ne devrait pas les empêcher de jouer contre l’Argentine, mais les symptômes restent handicapants : fièvre, toux et essoufflement. Heureusement, Ousmane Dembélé est aux petits soins avec un remède miracle : « on n’a pas peur du virus. Dayot (Upamecano) et Adrien (Rabiot) ont eu mal à la tête. Je leur ai fait un thé gingembre-miel et ça allait mieux après. J'espère que ça ira bien pour la finale. Ils sont solides. Dayot était resté dans sa chambre le premier jour par précaution, mais par la suite il avait réintégré le groupe.»