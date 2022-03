Real Madrid-Real Sociedad : les compositions officielles

Quatre jours avant de recevoir le Paris Saint-Germain pour tenter d'inverser la tendance en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid doit expédier les affaires courantes, dans son antre de Santiago Bernabeu, face à un coriace adversaire : la Real Sociedad (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). L'idée, pour le leader de la Liga, étant de faire le plein de confiance et de ne pas laisser le Séville FC, cinq points derrière, recoller.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti s'appuie sur un 4-3-3 dans lequel on retrouve les trois Français ! Ferland Mendy sur la gauche de la défense, Eduardo Camavinga dans l'axe et Karim Benzema pour mener une attaque où sont également présents Rodrygo et Vinicius Jr. Suspendu face au PSG, Casemiro est titulaire dans l'entrejeu. Absences de Toni Kroos et Fede Valverde, espérés face aux Parisiens. En face, la Real Sociedad devrait se présenter avec l'ancien Blaugrana Rafinha en soutien d'Isak et Oyarzabal.

Les compositions d'équipes :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Mendy – Modrić, Casemiro, Camavinga – Rodrygo, Benzema, Vinícius

Real Sociedad (onze probable) : Remiro - Elustondo, Zubeldia, Le Normand - Zaldua, Merino, Illaramendi, Gorosabel - Rafinha - Isak, Oyarzabal