CdF : Nancy renverse l'UL Plantières et se qualifie

Le septième tour de la Coupe de France se poursuivait, ce dimanche à 14 heures, avec une affiche entre l’UL Plantières, pensionnaire de R3, et les professionnels de l'AS Nancy Lorraine, lanterne rouge de Ligue 2. Au stade Saint-Symphorien, Benoît Pedretti et ses hommes partaient grandissimes favoris mais allaient rapidement se faire surprendre dans cette rencontre. Auteur d'un lob exceptionnel à plus de trente mètres, Santos ouvrait le score (1-0, 17e) et les locaux créaient la sensation à la pause.

Au retour des vestiaires, Nancy, bien aidé par la baisse de régime des amateurs, parvenait cependant à réagir. De la tête, Triboulet égalisait (1-1, 60e) avant que Jung ne double la mise sur une erreur de Desmur, le gardien adverse (1-2, 69e). En toute fin de rencontre, le nouvel entrant nancéien Francke parachevait le succès des siens au terme d'un contre bien mené (1-3, 85e). Avec cette victoire, l'AS Nancy Lorraine, mal en point en championnat, se rassure et se qualifie pour le tour suivant de la compétition.

