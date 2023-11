Brésil-Argentine : le communiqué de la CONMEBOL

Les incidents survenus lors du match entre le Brésil et l’Argentine (éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026) ont choqué le monde entier. Et après la réaction du président de la FIFA, Gianni Infantino, c’est au tour de la CONMEBOL (confédération sud-américaine) d’apporter ses précisions.

La suite après cette publicité

« Suite aux événements survenus lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026 et dans un souci d’information du public, il convient d’apporter la précision suivante : la CONMEBOL condamne toute forme de violence et coopérera toujours avec les actions visant à éradiquer la violence, le racisme, la xénophobie et la discrimination. En ce sens, la Confédération sud-américaine travaille systématiquement à l’éradication de ce fléau qui affecte le football sud-américain et mondial, et est disposée à continuer à collaborer à toute initiative visant à éradiquer l’intolérance et la violence dans le sport. Elle note également que la CONMEBOL n’est pas l’organisatrice des éliminatoires de la Coupe du Monde. L’élaboration des règles régissant les éliminatoires, ainsi que la décision d’ouvrir une enquête et l’application d’éventuelles sanctions, sont des attributions exclusives de la FIFA », indique le communiqué.