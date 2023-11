Gianni Infantino condamne les violences lors de Brésil-Argentine

La honte. Dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésil et l’Argentine se sont affrontés dans tous les sens du terme (0-1). Au final, le spectacle n’aura pas vraiment été au rendez-vous. Pire, de nombreuses scènes affligeantes montrant des policiers en train de frapper certains supporters ont fait le tour des réseaux sociaux. Des images choquantes que condamnent fermement le président de la FIFA, Gianni Infantino.

«La violence dans le football est totalement inacceptable, tant sur le terrain qu’en dehors. Ce type d’évènements, tels que ceux survenus lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et l’Argentine au stade Maracana, sont inacceptables dans notre sport et dans notre société. Sans exception, tous les joueurs, supporters, staff et managers ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir jouer et apprécier le football, et j’appelle les autorités compétentes à veiller à ce que cela soit respecté dans tous les domaines», déclare Gianni Infantino en story Instragam.