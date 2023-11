Romelu Lukaku n’a pas les mots pour décrire cette pépite belge !

La trêve internationale a débuté un peu plus tôt pour la Belgique que pour d’autres nations. Mercredi, les Diables Rouges n’ont pas brillé mais ont fait le job en battant la Serbie (1-0, Carrasco, 2e). Dimanche, à 18h, c’est l’Azerbaïdjan qui attend les coéquipiers de Romelu Lukaku. Ce dernier, véritable leader de la sélection belge, encore plus depuis la retraite prématurée d’Eden Hazard, doit montrer l’exemple auprès d’une génération ultra-talentueuse qui est en train de débarquer. Et justement. Alors que la Belgique est en pleine transition, l’attaquant de l’AS Roma semble comblé vis-à-vis de certaines pépites, dont Johan Bakayoko.

«Il a appris que les statistiques sont importantes. Il donne plus d’assists et marque plus. C’est de cette façon que vous pouvez vous mettre sous le feu des projecteurs. Je lui ai dit que je pense qu’il est un beau joueur, et qu’il deviendra un joueur de classe mondiale s’il peut lier sa fantaisie et sa créativité aux statistiques». Passeur décisif pour ses débuts avec la Belgique, l’ailier droit du PSV commence à se faire un nom en Europe, surtout avec ses prestations remarquées en Ligue des Champions, face aux Lensois pour ne citer qu’eux. «Pour lui, the sky is the limit. Je pense vraiment qu’il sera meilleur que moi à long terme. Comme Jérémy Doku, il peut devenir leader de l’équipe», poursuit Romelu Lukaku à propos de Bakayoko. D’immenses compliments de la part de l’ancien joueur de Chelsea, qui espère mener les Diables Rouges vers les sommets à l’Euro 2024 aux côtés des jeunes promesses.