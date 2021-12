Bordeaux-OL : la déception de Bruno Guimarães

Bruno Guimarães est un homme triste, ce dimanche soir. La raison ? Son Olympique Lyonnais n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (2-2) sur la pelouse du FC Girondins de Bordeaux, en clôture de la 17ème journée de Ligue 1. Globalement dominateurs, les joueurs de Peter Bosz n'ont pas su faire la différence lors de leurs temps forts, laissant les Bordelais profiter de leurs largesses défensives loin d'être corrigées. Juste après le coup de sifflet final, le milieu de terrain brésilien de 24 ans a fait pas de sa déception.

« Il y a de la tristesse aujourd'hui. On a fait un meilleur match que Bordeaux mais c'est dur. On a fait des choses mauvaises, on prend des buts faciles (évitables)... c'est dur, je suis vraiment frustré, c'est la tristesse (qui règne) aujourd'hui. Je pense que ça manquait un peu d'intensité. Je suis désolé pour les supporters mais il faut continuer à croire en nous, le championnat n'est pas terminé. C'est dur », a ainsi lâché Bruno Guimarães au micro de Prime Video.