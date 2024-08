Al-Ittihad : Houssem Aouar sauve déjà Laurent Blanc d’un premier couac

La Saudi Pro League reprenait ses droits cette semaine et une équipe était attendue. Outre Al-Hilal, tenant du titre et qui a déroulé face à Al-Okhdoud (3-0), c’est le Al-Ittihad de Karim Benzema qui devait bien débuter. Après une saison dernière décevante malgré les investissements avec donc la perte du titre et une instabilité à tous les étages, Al-Ittihad devait entamer sa saison de la meilleure des manières face à Al-Kholood. L’occasion de vivre la première de Laurent Blanc sur le banc, mais pas que, puisque au coup d’envoi de ce match, on retrouvait également Houssem Aouar au milieu de terrain, Moussa Diaby sur le front de l’attaque ou encore N’Golo Kanté dans le cœur du jeu.

La suite après cette publicité

Mais dans cette rencontre, les Jaunes et Noirs n’ont pas du tout convaincu et ont dû batailler jusqu’à la dernière minute face à une équipe qui évoluait en deuxième division la saison dernière et qui a donc un effectif nettement inférieur sur le papier. Il a donc fallu attendre la dernière seconde de la rencontre pour voir les coéquipiers de Karim Benzema inscrire l’unique but du match synonyme de victoire. Et il a été signé Houssem Aouar. L’ancien lyonnais a entamé son aventure saoudienne de la meilleure des manières en marquant en toute fin de match d’un plat du pied assuré (1-0, 90e+4). De quoi sauver la première de Laurent Blanc qui allait donc devoir justifier le faible niveau affiché par les siens dans ce match.

À lire

Rennes : Laurent Blanc confirme le départ de Jota

Le club attend plus

Après la rencontre, Karim Benzema, capitaine de cette équipe, a tenu à défendre ses partenaires et demande du temps après les premières critiques naissantes. « Le match a été bon, mais difficile contre une bonne équipe organisée, la température était élevée, ce qui a un peu compliqué les choses pour nous. C’est le premier match de la saison et on revient avec trois points, nous en sommes heureux. On a une bonne équipe, nous travaillons ensemble avec une bonne mentalité, et nous avons confirmé aujourd’hui que nous sommes capables de gagner. Chaque match est difficile, mais à la fin, on doit gagner», a-t-il expliqué à la télévision saoudienne.

La suite après cette publicité

Mais pas de quoi calmer les anciennes légendes du club qui n’ont pas manqué de fustiger l’équipe sur les plateaux TV après la rencontre. «« Cette équipe est fatiguée, que Dieu nous protège. Nous avons dit qu’il devait y avoir un autre attaquant que Benzema, c’est important», a confié l’ancien joueur Mohamed Nour. Même son de cloche pour Hamad al-Montashari. « Franchement, Al-Ittihad, avec l’équipe qui a débuté le match… C’est difficile de rivaliser pour le championnat. Ça peut occuper la troisième ou la quatrième place. Il faut vraiment renforcer la défense puisque des problèmes sont apparus dans les 20 premières minutes. Sans ça, impossible de viser le titre.» Laurent Blanc est prévenu, il va vite devoir prouver qu’il peut aller chercher le titre. Et sa direction a prouvé qu’elle n’était pas spécialement patiente quand ça ne va pas. Nuno Espirito Santo et Marcelo Gallardo, virés la saison dernière, peuvent en témoigner…