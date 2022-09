Ligue 1 : à 11 contre 10, Rennes ne prend qu'un point sur la pelouse de Troyes

Le Stade Rennais se déplaçait au stade de l'Aube pour y affronter l'ESTAC dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Vainqueurs à Brest en milieu de semaine, les Bretons voulaient confirmer une nouvelle dynamique face à des Troyens en forme, puisqu'ils avaient battu l'AS Monaco en dehors de leurs bases. Concernant les compositions, Bruno Genesio alignait sa dernière recrue estivale Amine Gouiri à la pointe de son attaque, aux côtés de Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Chez les locaux, Bruno Irles faisait le choix de titulariser Mama Baldé, qui restait sur 2 buts en 2 matches, seul devant dans son 5-4-1, tandis que Rony Lopes et Ike Ugbo occupaient les ailes.

Dans un début de rencontre pourtant dominé par les visiteurs, c'est l'ESTAC qui débloquait la marque par l'intermédiaire d'Ugbo : l'international canadien (6 sélections), en renard des surfaces, profitait du bon service de Lopes dans la zone de vérité pour crucifier Steve Mandanda, pour son premier but de la saison (1-0, 14e). Derrière, Rennes poussait et faisait reculer son adversaire de l'après-midi dans ses 30 derniers mètres, mais Troyes réussissait quelques contres pour remonter le bloc et faire respirer sa défense. Cette dernière était amputée de Yoann Salmier, exclu à la suite d'un tacle dangereux sur Lovro Majer (26e). De quoi déjouer les plans des Aubois, pourtant cohérents dans cette première période.

Troyes ne prend qu'un point

Avec cette supériorité numérique, le SRFC se montrait plus dangereux dans le derniers tiers, en témoigne la centre puissant de Bourigeaud, dégagé par Gauthier Gallon devant sa ligne (30e). C'était au tour des latéraux de s'incruster dans la surface de réparation, mais ni la frappe d'Hamari Traoré (38e), repoussée par le portier adverse, ni Adrien Truffert, dont le centre en retrait ne trouvait personne, ne changeait le score de la rencontre. Enfin, avant la pause, Baptiste Santamaria non plus ne trompait pas la vigilance de Gallon, en forme (44e). En seconde période, le scénario restait le même : grosse domination rennaise face à une équipe troyenne solide.

Mais l'arrière-garde des pensionnaires de l'Aube craquait au retour des vestiaires face à Santamaria (48e), auteur d'une frappe lourde sur le service de Terrier. Un but qui empêchait l'ESTAC d'enregistrer son premier clean-sheet de la saison. Terrier, meilleur buteur du club breton la saison passée, voyait sa frappe à ras de terre passer près du poteau droit de Gallon (54e). Bourigeaud, de la tête, sollicitait lui aussi le dernier rempart, encore impeccable (64e). Malgré l'infériorité numérique, Troyes se procurait quelques occasions sur coups de pied arrêtés, avec la tête trop décroisée de Jackson Porozo (75e), ou sur contre, avec la reprise ratée de Wilson Odobert (84e). Finalement, le score ne changeait pas (1-1). Rennes ne prend qu'un point à l'extérieur et rate l'occasion de monter dans le top 5, Troyes gagne provisoirement 3 places et intègre la première partie de tableau.