PL : Heung-min Son élu joueur du mois d'octobre

Alors que la dernière trêve internationale a lieu en ce moment même, la Premier League vient de dévoiler le nom du meilleur joueur du mois d'octobre. Et c'est l'attaquant de Tottenham Heung-min Son qui a été récompensé.

La suite après cette publicité

Le joueur de 28 ans a en effet trouvé le chemin des filets à quatre reprises en octobre, tout en délivrant deux passes décisives. On se souvient notamment de son grand match contre Manchester United le 4 octobre (succès 6-1 des Spurs, doublé et un caviar pour Son).

⚽️⚽️⚽️⚽️

🅰️🅰️



Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2