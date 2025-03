Argentine : quand Lionel Messi s’est embrouillé avec un coéquipier en sélection

Alors que Lionel Messi se dirige tranquillement vers une fin de carrière en MLS, des anecdotes surgissent çà et là sur le parcours de l’octuple Ballon d’Or. La dernière en date a été racontée par le milieu argentin Leandro Paredes, qui explique avoir été ignoré pendant plus de trois mois par son coéquipier en sélection. La raison ? Une remarque de Paredes à Messi lors du huitième de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça en 2021, quelques mois avant que Messi ne rejoigne Paris.

«Je lui ai envoyé un message le lendemain, je lui ai envoyé un message 15 jours plus tard, je lui ai dit : "Ce n’était pas pour toi, ce n’était pas pour t’offenser". Et il n’a pas répondu. Il est resté trois mois sans répondre», racontait Leandro Paredes dans une interview accordée à Infobae. Jusqu’au jour où lors d’un rassemblement de la sélection argentine, Messi s’est rendu dans la chambre de Paredes pour l’arroser et recoller les morceaux. Aujourd’hui, les deux hommes sont très complices.